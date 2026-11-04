Localizan a una Persona Sin Vida Cerca de un Preescolar en la Ciudad de Puebla

Un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida en una banqueta ubicada en el cruce de la Avenida Las Torres y calle Del Bosque en la colonia Plazas Amalucan de la ciudad de Puebla.

Ciudadanos reportaron a las autoridades que el masculino estaba tendido en la vía pública y no se movía por lo que policías municipales se movilizaron a la zona, la cual estaba cerca de un jardín de niños.

Los oficiales corroboraron los hechos y más tarde paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales por lo que los oficiales procedieron a acordonar el área para iniciar con las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, sin embargo, se espera obtener más detalles y esclarecer las causas de la muerte luego de un estudio forense.

La Fiscalía General del Estado (FGE) será la instancia encargada en llevar acabo las investigaciones, los primeros reportes indican que la muerte habría sido a consecuencia de causas naturales.

Cabe destacar que Puebla ha reportado una jornada violenta en los primeros días de noviembre, donde hace menos de 24 horas al menos dos personas perdieron la vida a causa de un ataque armado.

El primero ocurrió en la colonia 2 de Marzo, en donde un joven de aproximadamente 19 años de edad fue asesinado a quemarropa con al menos 10 disparos.

El homicidio sucedió a solo unos metros del preescolar Margarita Morán Veliz, lo que pone alerta a la comunidad estudiantil.

La víctima fue identificada como Luis 'N', quien aparentemente vivía frente al lugar donde ocurrió el crimen.

Por otro lado, un hombre de aproximadamente 35 años fue ejecutado a balazos en el Parque Municipal de Los Reyes de Juárez, Puebla.

La víctima permaneció varios tendida en el suelo por lo que testigos dieron aviso al número de emergencias, sin embargo, los paramédicos únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales derivado a al menos dos impactos de bala en el tórax y el cuello.

La Fiscalía General del Estado (FGE) busca esclarecer estos homicidios para procurar justicia a las víctimas y a sus familiares.

Con información de N+

MCS