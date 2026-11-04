Seguridad

Localizan a una Persona Sin Vida Cerca de un Preescolar en la Ciudad de Puebla

Policías municipales acordonaron la zona del hallazgo sobre la Avenida Las Torres casi llegando a la calle Del Bosque en la colonia Plaza Amalucan

Un hombre murió en una banqueta en Plaza Amalucan.Un hombre perdió la vida en una banqueta en la ciudad de Puebla. Foto: Alberto Tejeda

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La Fiscalía de Puebla investiga el hallazgo de una persona sin signos vitales en la colonia Plaza Amalucan, hasta el momento se desconoce su identidad.

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