Homicidios

Asesinan con Al Menos 10 Balazos a un Joven en Calles de la Ciudad de Puebla

Un hombre perdió la vida luego de sufrir un ataque armado en inmediaciones de la calle Ingeniero Aquiles Córdoba Morán en la colonia 2 de Marzo

Ataque armado en la colonia 2 de Marzo de Puebla deja a joven muerto.Ataque armado en la ciudad de Puebla deja a joven sin vida. Foto: N+

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Un joven fue atacado a quemarropa con 10 disparos en la calle Ingeniero Aquiles Córdoba Morán; la Fiscalía de Puebla ya investiga el caso.

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