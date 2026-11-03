Asesinan con Al Menos 10 Balazos a un Joven en Calles de la Ciudad de Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendió un reporte de un ataque armado registrado en la colonia 2 de Marzo de la capital de Puebla en donde un hombre perdió la vida.

De manera preliminar se sabe que un joven de aproximadamente 20 años de edad fue atacado a quemarropa con al menos 10 disparos cuando se encontraba en inmediaciones de la calle Ingeniero Aquiles Córdoba Morán cerca de Clara Córdoba.

La Fiscalía General del Estado (FGE) fue notificada sobre los hechos por lo que arribó a realizar el levantamiento del cadáver y la recolección de indicios balísticos.

El hecho se registró a solo unos metros del preescolar Margarita Morán Veliz, lo que causó alarma entre los presentes y de los habitantes quienes se encontraban realizando sus actividades, pues temían recibir un impacto y resultar lesionados.

La víctima fue identificada como Luis de 19 años de edad quien aparentemente vivía frente al lugar donde recibió el ataque.

Se sabe que su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley.

Testimonios mencionaron para las cámaras de N+ que estos eventos se han vuelto cotidianos al ser la colonia 2 de Marzo una zona insegura, esto dijo una persona: "A cada rato hay muertos, ahorita solo escuché la policía, la ambulancia, yo estaba en mi casa, yo no escuché nada de disparos pero sí me percate de que en calle principal dónde yo vivo se oyó mucha policía, ambulancia y ya sabemos que algo sucedió".

En otro hecho de inseguridad, sujetos intentaron ingresar a un establecimiento en la calle 2 Poniente en el centro de Tehuacán, Puebla.

En el video se observa a dos personas realizar maniobras con una barreta en la puerta; mientras otra más solo los observa; después de varios intentos lograron romper el candado.

Una vez que realizaron esta acción, los tres presuntos cómplices corrieron en la misma dirección. Dos de las personas llevan sudadera con capucha y la otra porta gorra y una mochila en la espalda.

El video fue compartido para solicitar mayor seguridad a las autoridades y en caso de identificar a los sujetos asegurarlos.

Con información de N+

MCS