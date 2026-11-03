Muere Mujer al Enterarse que su Hija Perdió la Vida en Huamantla, Tlaxcala

Una mujer perdió la vida horas después de que su hija muriera por un malestar estomacal en el municipio de Huamantla, Tlaxcala.

La menor identificada como Dulce Elena de 11 años de edad había sido llevada a una clínica del IMSS por un intenso dolor abdominal, en donde recibió atención médica y fue medicada.

Posteriormente, regresaron a su casa ubicada en el barrio de San Lucas, pero a la mañana siguiente fue hallada sin signos vitales.

Mayra Rubio Rodríguez, madre de la menor, se enteró sobre el deceso por lo que sufrió un desmayo y tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital IMSS-Bienestar de Huamantla.

Momentos después se confirmó que la madre también había perdido la vida por un aparente infarto fulminante tras enterarse de la lamentable noticia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala fue notificada por ambas muertes por lo que realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos para posteriormente realizarles los estudios forenses para determinar las causas de las muertes.

Las investigaciones siguen en curso, mientras que los familiares embargan el dolor de la perdida de madre e hija.

Ante ello, la familia de Mayra Rubio Rodríguez y Dulce Elena compartieron un comunicado en redes sociales en donde agradecieron las muestras de cariño, apoyo y solidaridad que han recibido durante este duelo, en especial hicieron mención a las mamás y papás de la escuela de la menor y a familiares y amigos que han hecho colectas para apoyarlos.

También resaltaron a la sociedad que tengan cuidado de no caer en estafas pues hay usuarios que se aprovechan de esta situación, por lo que les piden de favor que no hagan depósitos, transferencias ni donaciones a cuentas o publicaciones que vean en redes sociales. Esto mencionaron : "Están circulando muchas publicaciones falsas que están lucrando con nuestro dolor. Nosotros NO estamos solicitando ningún tipo de apoyo económico por redes sociales."

Además, informaron que los cuerpos quedaron a cargo de la Fiscalía de Tlaxcala y se encuentran colaborando con las autoridades, por lo que piden respeto durante este doloroso proceso.

Con información de N+

MCS