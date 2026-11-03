Sociedad

Muere Mujer al Enterarse que su Hija Perdió la Vida en Huamantla, Tlaxcala

Dulce Elena murió luego de un dolor intenso en el abdomen, mientras que su madre Mayra Rubio sufrió de un aparente infarto tras recibir la noticia

Mayra y Dulce Elena perdieron la vida con solo unas horas de diferencia en Huamantla, Tlaxcala.Mayra y Dulce Elena perdieron la vida en Huamantla, Tlaxcala. Foto: Facebook Yadira Burciaga

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Dulce Elena y su madre Mayra Rubio fallecieron con solo unas horas de diferencia en Huamantla, Tlaxcala. La comunidad se une en solidaridad mientras la familia advierte sobre estafas.

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