Salud

Cruz Roja Mantiene Campaña Gratuita de Mamografías en Nuevo Laredo

Los estudios se realizan de lunes a sábado, en turnos matutino y vespertino

Cruz Roja Mantiene Campaña Gratuita de Mamografías en Nuevo LaredoCruz Roja Mantiene Campaña Gratuita de Mamografías en Nuevo Laredo. Foto: Gobierno de Nuevo Laredo

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La Cruz Roja en Nuevo Laredo sigue con su campaña de mamografías gratuitas.

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