Cruz Roja Mantiene Campaña Gratuita de Mamografías en Nuevo Laredo

Aunque concluyó octubre, mes de la concientización y prevención del cáncer de mama, la Cruz Roja Delegación Nuevo Laredo, en coordinación con el Club de Leones Centenario, mantendrá su campaña gratuita de mamografías para mujeres de entre 40 y 70 años.

Los estudios se realizan de lunes a sábado, en turnos matutino y vespertino. Las interesadas deberán agendar una cita a través del teléfono 867-493-50-61, en un horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

El director de la Cruz Roja en Nuevo Laredo, José Emmanuel Delgado Rodríguez, informó que hasta el momento se han realizado más de 150 mamografías, de una meta de 360 estudios.

Señaló que la respuesta de las mujeres ha sido favorable y que ya comenzaron a entregar los primeros resultados, sin que hasta el momento se hayan reportado alteraciones en los estudios realizados.

Asimismo, explicó que la campaña todavía cuenta con espacios disponibles, por lo que las mujeres que no pudieron acudir a su cita o tuvieron que cancelarla pueden comunicarse para reagendarla.

En cuanto a los hombres, indicó que, si detectan alguna bolita o presentan molestias en las mamas, deben acudir a revisión médica. En estos casos, puede realizarse un ultrasonido para identificar posibles alteraciones y determinar si es necesario realizar estudios adicionales.

Finalmente, recordó que para acudir a la mamografía es importante no utilizar desodorante, crema ni talco en la zona del pecho y las axilas, además de no encontrarse menstruando el día del estudio.

Los resultados se entregan aproximadamente una semana después de realizarse la mamografía.