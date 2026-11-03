Medio Ambiente

Descargas Irregulares en Río Nazas Provocan Daños a Drenaje en Gómez Palacio

Autoridades municipales informaron que ya se iniciaron procedimientos administrativos contra las empresas responsables

Descargas Irregulares en Río Nazas Provocan Daños a Drenaje en Gómez PalacioDos industrias provocaron daños a la infraestructura del drenaje sanitario y realizaron descargas irregulares en el lecho del río Nazas. Foto: N+

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