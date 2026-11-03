Descargas Irregulares en Río Nazas Provocan Daños a Drenaje en Gómez Palacio

Dos industrias provocaron daños a la infraestructura del drenaje sanitario y realizaron descargas irregulares en el lecho del río Nazas, situación que generó afectaciones y malos olores, denunciados por habitantes del sector.

Autoridades municipales informaron que ya se iniciaron procedimientos administrativos contra las empresas responsables y que se trabaja en la rehabilitación de la infraestructura dañada, con el objetivo de restablecer su funcionamiento y evitar nuevas afectaciones.

Para atender la emergencia, fue necesario romper parte de un cárcamo, realizar labores de desazolve y sustituir dos bombas que resultaron dañadas debido a la acumulación de residuos, lo que afectó la operación del sistema de drenaje.

Además, una de las empresas involucradas ya realiza una inversión para construir una planta de tratamiento de aguas residuales, con la finalidad de evitar que continúen las descargas fuera de norma y prevenir nuevos daños a la infraestructura sanitaria.