Alertan por Segundo Delfín Muerto en una Semana en Playa Bagdad, Matamoros

La asociación civil Conibio Global informó sobre el hallazgo de un delfín sin vida en la zona norte de Playa Bagdad, en Matamoros, el cual presentaba aparentes lesiones y marcas en la cola que podrían indicar que estuvo atado.

De acuerdo con la organización, se trata del segundo ejemplar localizado muerto en lo que va de la semana. Ante esta situación, expresó su preocupación por la posibilidad de que los animales estén siendo utilizados como carnada para la pesca de tiburón, una práctica que aseguró haber documentado en ocasiones anteriores.

Sin embargo, precisó que es necesario realizar una investigación pericial para determinar las causas de muerte y el origen de las lesiones que presentaba el ejemplar.

Conibio Global señaló que hasta el momento no ha recibido una respuesta efectiva de las autoridades y que tiene conocimiento de que la Fiscalía General de la República (FGR) considera estos hechos dentro de sus actuaciones.

Por ello, solicitó una investigación exhaustiva, así como la inspección de las cooperativas pesqueras de Playa Bagdad, con el objetivo de determinar si existen sitios donde se almacenen restos de delfines que pudieran ser destinados como carnada para la pesca de tiburón.