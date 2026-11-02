Medio Ambiente

Alertan por Segundo Delfín Muerto en una Semana en Playa Bagdad, Matamoros

Ante esta situación, Conibio Global expresó su preocupación por la posibilidad de que los animales estén siendo utilizados como carnada para la pesca de tiburón

Alertan por Segundo Delfín Muerto en una Semana en Playa Bagdad, MatamorosAlertan por Segundo Delfín Muerto en una Semana en Playa Bagdad. Foto: N+

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Segundo delfín muerto en Playa Bagdad en una semana. Posible uso como carnada para tiburones preocupa a Conibio Global.

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