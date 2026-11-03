Periodistas Conmemoraron el Día Contra la Impunidad en Tijuana, Baja California

En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad en los Crímenes contra los Periodistas, integrantes del gremio periodístico en Tijuana llevaron a cabo un solemne acto de memoria y ofrenda floral en la Zona Centro de la ciudad.

La concentración se realizó este lunes 2 de noviembre, frente al monumento 'A la Libertad de Expresión, Manuel Acosta Meza', ubicado en las inmediaciones de la calle Benito Juárez, un espacio emblemático.

Los comunicadores alzaron la voz para recordar a los 8 periodistas, reporteros y comunicadores que han perdido la vida durante este 2026, de acuerdo con registros de la UNESCO sobre la violencia que enfrenta el gremio a nivel global.

Durante la manifestación pacífica, compañeras y compañeros de diversos medios exigieron justicia, un alto a la impunidad y condiciones de seguridad reales para el ejercicio de la labor informativa en la región fronteriza.

Periodistas de Tijuana Realizan Acto de Memoria Contra la Impunidad y La Violencia a la Prensa | Foto: N+

JMR