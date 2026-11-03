Sociedad

Periodistas Conmemoraron el Día Contra la Impunidad en Tijuana, Baja California

Los integrantes del gremio periodístico realizaron un acto de memoria y ofrenda frente al monumento 'Manuel Acosta Meza'

Periodistas Conmemoraron el Día Contra la Impunidad en Tijuana, Baja CaliforniaPeriodistas Conmemoraron el Día Contra la Impunidad en Tijuana, Baja California | Foto: N+

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