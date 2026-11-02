Buscan Evacuar a 16 Personas Atrapadas en Ranchos de Cañón San Carlos, Ensenada

Elementos de Bomberos de Ensenada localizaron a 31 personas en tres ranchos del Cañón San Carlos que requieren evacuación, alimentos, agua, medicamentos y atención, luego de las lluvias registradas durante el pasado fin de semana.

El director de Bomberos, Julio Cota, informó que durante los recorridos de reconocimiento realizados en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), el grupo voluntario ENSAR y Protección Civil Municipal, se identificaron distintas necesidades entre las personas que permanecen en la zona.

En el Rancho Javanas fueron ubicadas 13 personas que requieren ser evacuadas, mientras que otras dos necesitan suministro de agua.

En el Rancho Los Olivos se localizaron 10 personas que no requieren traslado, pero necesitan alimentos y agua. Por otra parte, en el Rancho Santa Anita se identificaron tres personas que deben ser evacuadas.

Además, Cota informó sobre el caso de una persona con discapacidad visual y asma que requiere salbutamol en aerosol para atender su condición.

El funcionario señaló que se proporcionarán los insumos necesarios y se realizarán las evacuaciones correspondientes, priorizando la integridad de quienes permanecen en los distintos puntos.

Ante las condiciones del camino, las autoridades exhortaron a la población a no acudir al Cañón San Carlos, ya que el acceso representa un riesgo elevado incluso para vehículos de doble tracción.

Aunque reconocieron la intención de algunas personas de acudir para brindar ayuda, pidieron no intentar ingresar por cuenta propia y permitir que los equipos de emergencia continúen con las labores de manera segura.

APG