Sociedad

Buscan Evacuar a 16 Personas Atrapadas en Ranchos de Cañón San Carlos, Ensenada

Autoridades detectaron a otros habitantes que requieren agua, comida y medicamentos, piden evitar el ingreso a la zona

Buscan Evacuar a 16 Personas Atrapadas en Ranchos de Cañón San Carlos, EnsenadaBuscan Evacuar a 16 Personas Atrapadas en Ranchos de Cañón San Carlos, Ensenada | Foto: Bomberos Ensenada

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