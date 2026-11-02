Sociedad

Proponen Remolcar Vehículos y Aumentar Multas a ‘Gaviotones’ en Garitas de Mexicali

La propuesta contempla elevar la multa de 117 a aproximadamente 3 mil 570 pesos y retirar los vehículos de quienes incumplan el orden de cruce

Proponen Remolcar Vehículos y Aumentar Multas a ‘Gaviotones’ en Garitas de MexicaliProponen Remolcar Vehículos y Aumentar Multas a ‘Gaviotones’ en Garitas de Mexicali | Foto: N+

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