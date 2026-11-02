Proponen Remolcar Vehículos y Aumentar Multas a ‘Gaviotones’ en Garitas de Mexicali

El Ayuntamiento de Mexicali busca incrementar las sanciones contra los llamados ‘gaviotones’, conductores que se introducen de manera irregular en las filas de espera para cruzar hacia Calexico, California, con el propósito de evitar los tiempos de espera.

El regidor del XXV Ayuntamiento, Manuel Rudecindo García, informó que existe una propuesta de reforma al reglamento que contempla remolcar los vehículos de quienes sean sorprendidos por un agente de tránsito realizando esta práctica.

Además, la iniciativa plantea aumentar la multa por esta falta a aproximadamente 3 mil 570 pesos, en comparación con los 117 pesos que actualmente establece el Reglamento de Tránsito Municipal.

El edil consideró que la sanción vigente no representa un factor suficiente para evitar que los conductores vuelvan a introducirse indebidamente en las filas de las garitas.

La propuesta busca endurecer las medidas contra quienes alteran el orden de espera para cruzar la frontera entre Mexicali y Calexico.

APG