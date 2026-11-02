Registran Sismo de Magnitud 3.4 en Mexicali, BC; No se Reportan Daños

Un sismo de magnitud preliminar 3.4 se registró cerca del ejido Nuevo León, en Mexicali, sin que hasta el momento se reporten daños, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Baja California.

De acuerdo con los datos del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), el movimiento telúrico tuvo su epicentro a tres kilómetros al noroeste de dicha comunidad.

Protección Civil pidió a la población mantener la calma y mantenerse informada a través de los canales oficiales. Asimismo, recordó que el número de emergencias 9-1-1 está disponible para reportar cualquier situación de riesgo.

APG