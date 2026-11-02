Sociedad

Registran Sismo de Magnitud 3.4 en Mexicali, BC; No se Reportan Daños

Protección Civil informó que el epicentro se ubicó a tres kilómetros del ejido Nuevo León, con base en datos preliminares del CICESE

Registran Sismo de Magnitud 3.4 en Mexicali, BC; No se Reportan DañosRegistran Sismo de Magnitud 3.4 en Mexicali, BC; No se Reportan Daños | Protección Civil

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