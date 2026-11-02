Hornean Más de Mil Panes de Muerto Para Tapete Gastronómico en Ciudad Juárez

En el marco de las celebraciones por el Día de Muertos, alumnos de la licenciatura en Gastronomía de la Universidad Vizcaya de las Américas elaboraron un tapete gastronómico con motivo de la verbena realizada el pasado domingo en el Paseo de Juan Gabriel, en Ciudad Juárez.

Para la elaboración de esta exposición, los estudiantes hornearon más de mil piezas de pan de muerto, las cuales fueron preparadas cuidadosamente e incluso pesadas de manera individual para procurar que tuvieran el mismo tamaño.

Posteriormente, cada pieza fue decorada con pintura acrílica para dar forma al tapete en el que se podían apreciar elementos representativos como la leyenda "Día de Muertos", una catrina, papel picado y flores con los colores característicos de esta celebración.

Asimismo, los alumnos señalaron que, además de las piezas utilizadas para el montaje, hornearon alrededor de mil 500 panes de muerto adicionales, que fueron destinados para regalar a los asistentes de la verbena.

Explicaron que la preparación de todos los panes tomó una semana completa de trabajo, periodo durante el cual participaron estudiantes de los distintos turnos de la licenciatura.