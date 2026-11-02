Sociedad

Hornean Más de Mil Panes de Muerto Para Tapete Gastronómico en Ciudad Juárez

Los alumnos dedicaron una semana a la preparación de las piezas y elaboraron mil 500 panes adicionales para compartir con los asistentes de la verbena

Estudiantes elaboran tapete gastronómico por el Día de MuertosEstudiantes elaboran tapete gastronómico por el Día de Muertos. Foto: N+

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Un tapete de pan de muerto en Ciudad Juárez: estudiantes dedican una semana a hornear y decorar más de mil piezas.

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