Seguridad

Operativo en Aldama Deja un Detenido y Más de Mil 700 Cartuchos Asegurados

El decomiso se llevó a cabo durante un operativo interinstitucional en el municipio de Aldama, Chihuahua

Operativo Deja un Detenido y Más de Mil 700 CartuchosOperativo Deja un Detenido y Más de Mil 700 Cartuchos. Foto: SSPE
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