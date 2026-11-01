Operativo en Aldama Deja un Detenido y Más de Mil 700 Cartuchos Asegurados

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado logró la detención de un hombre de 27 años y el aseguramiento de cinco armas de fuego, dos vehículos con reporte de robo, 55 cargadores y más de mil 700 cartuchos de distintos calibres en el municipio de Aldama, Chihuahua.

La intervención se llevó a cabo el 31 de octubre, en el cruce de las calles Pascual Orozco y Proletarios, derivado de trabajos relacionados con posibles delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como con la posesión de vehículos robados.

Durante las labores operativas, se informó que otras personas se retiraron del sitio a bordo de una camioneta, por lo que las autoridades desplegaron acciones de búsqueda y localización. Hasta el momento, no se ha informado sobre su paradero.