Recuperan Cuerpo de Hombre Desaparecido en Lengueta Arenosa en Ensenada, BC

Elementos de la División de Rescate Acuático de la Dirección de Bomberos de Ensenada recuperaron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 60 años, originario de Tijuana, en la zona costera conocida como Lengüeta Arenosa, en el ejido Esteban Cantú.

El director de Bomberos del Ayuntamiento de Ensenada, Julio César Cota, informó que las labores de búsqueda marítima fueron encabezadas por la Secretaría de Marina (SEMAR) desde el pasado viernes 30 de octubre, dando pie a un operativo de rastreo que se extendió hasta la jornada de este domingo 1 de noviembre, cuando fue localizado.

Tras avistar el cuerpo en el área de playa, la Marina solicitó la intervención especializada del personal de rescate acuático de Bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para la extracción y traslado a tierra firme.

El titular de la corporación resaltó la articulación operativa entre la SEMAR y los cuerpos de rescate locales para atender las emergencias en la franja costera de la ciudad, quedando el caso en manos de las autoridades ministeriales para los trámites correspondientes.

JMR