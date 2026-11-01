Seguridad

Recuperan Cuerpo de Hombre Desaparecido en Lengueta Arenosa en Ensenada, BC

Elementos de Rescate Acuático recuperaron el cuerpo de un tijuanense reportado como desaparecido desde el viernes

Recuperan Cuerpo de Hombre Desaparecido en Lengueta Arenosa en EnsenadaRecuperan Cuerpo de Hombre Desaparecido en Lengueta Arenosa en Ensenada | Foto: Bomberos Ensenada

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