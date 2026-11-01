Internacional

Jet Privado Se Estrella en Palm Beach, Florida; Hay 9 Muertos

El incidente aéreo provocó un enorme cráter en la zona y una densa columna de humo negro

Accidente aéreo en el condado de Palm Beach, Florida 01112026Agentes del orden público responden a un accidente aéreo en el condado de Palm Beach, Florida, el domingo 1 de noviembre de 2026. Foto: AP

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