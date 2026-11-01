Jet Privado Se Estrella en Palm Beach, Florida; Hay 9 Muertos

Un Learjet 60 privado con nueve personas a bordo se estrelló el domingo contra un vecindario del sur de Florida y estalló en una gigantesca bola cerca de una carretera concurrida, creando un enorme cráter de fuego en el pavimento.

El secretario de Transporte de Estados Unidos confirmó que a bordo iban nueve personas y todas perdieron la vida a causa del desplome.

"El accidente aéreo de hoy en el condado de Palm Beach, Florida, es una tragedia horrible", expresó el funcionario estadounidense.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, también calificó el accidente como un "avionazo cataclísmico" y adelantó que la Administración Federal de Aviación hará una investigación al respecto.

Jim Reynolds, portavoz del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, declaró que se trataba de un avión privado. No pudo proporcionar de inmediato detalles sobre quiénes viajaban a bordo, indicó la agencia AP.

“Esto es sin duda una tragedia”, dijo y agregó que cola del vuelo traía marcada la serie N722BD.

El incidente ocurrió a la altura de la Military Trail y 10th Ave North Greenacres, Florida, lo que provocó el cierre de la carretera en el condado de Palm Beach, Florida, mientras autoridades de emergencia y elementos policiales realizan las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con información difundida por la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO, por sus siglas en inglés), el incidente se registra en el tramo de Military Trail comprendido entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North.

Las autoridades ordenaron el cierre de todos los carriles en ambos sentidos de circulación, por lo que se restringió completamente el paso de vehículos en esta zona hasta nuevo aviso.

La Administración Federal de Aviación (FAA) reportó que la aeronave era un Learjet 60 donde viajaban 9 personas, que había despegado del Aeropuerto Internacional de Austin, en Texas, y se dirigía al Aeropuerto North Eleuthera, en las Bahamas.

En un comunicado conjunto, la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) anunciaron que llevarán a cabo una investigación.

Un jet se estrelló en una zona residencial en Cresthaven, en el área de West Palm Beach en Florida alrededor de las 12:50 pm de este domingo.

Un video grabado desde el interior de los autos captó el aterrador momento en que la aeronave se precipitó desde el cielo, impactando cerca de la carretera y explotando. Las llamas se elevaban alrededor de los restos del pavimento que rodeaban el cráter, mientras la gente se agolpaba, conmocionada al ver que había aterrizado a pocos metros de las casas y a escasos centímetros de los vehículos que pasaban. Una densa humareda negra envolvió el lugar del accidente.

TLS