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Video | José Eduardo Derbez y Paola Dalay Confirman su Separación; 'Para Hacerlo Oficial'

El actor y la creadora de contenido ponen fin a meses de especulaciones; revelan que desde hace tiempo decidieron separarse pero no sabían cómo dar a conocer la noticia

José Eduardo Derbez y Paola Dalay en alfombra roja el 27 de agosto 2026, en CDMX. Foto: Cuartoscuro | ArchivoJosé Eduardo Derbez y Paola Dalay en alfombra roja el 27 de agosto 2026, en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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