Video | José Eduardo Derbez y Paola Dalay Confirman su Separación; 'Para Hacerlo Oficial'

El actor José Eduardo Derbez y la creadora de contenido Paola Dalay anunciaron este domingo su separación y con ello pusieron fin a meses de especulaciones en redes sociales.

A través de un video, revelaron que tomaron la decisión desde hace tiempo, pero no estaban listos para darla a conocer y tampoco sabían cómo hacerlo.

“Oigan, pues queremos compartirles algo que decidimos desde hace un tiempo pero pues no estábamos listos para decirles”, inició Paola Dalay en la grabación.

“Para hacerlo oficial”

José Eduardo Derbez añadió a esa declaración que si no lo habían dicho antes era porque tampoco ellos sabían lo que estaba sucediendo.

“Como dice Paola, pues si no lo habíamos dicho antes era porque tampoco sabíamos cómo decirlo, ni nosotros sabíamos qué onda, pero pues bueno, nada más para hacerlo oficial de que ya no estamos juntos”, expresó el actor sobre el fin de su relación luego de seis años juntos.

Separación, con "mucho amor y respeto"

También manifestó que tomaron la decisión de separarse “con mucho amor y mucho respeto” sobre todo, comentó, por su hija Tessa.

“Y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”, agregó en el video publicado en Instagram.

En ese sentido, José Eduardo hizo énfasis en que siempre estarán pendientes de su hija, mientras que Paola adelantó a sus seguidores que a veces también los seguirán viendo juntos.

“Hasta aquí nuestro reporte. Besos y abrazos”, concluyó el actor.

Fin a meses de rumores

En agosto pasado, Paola Dalay habló ante la prensa luego de varias semanas de rumores sobre la separación; ella dijo en esa ocasión que cuando el actor llegara de España ambos hablarían del tema.

Las especulaciones crecieron después de que la creadora de contenido y modelo eliminara varias fotografías junto al actor, lo que sus seguidores interpretaron como una señal de crisis.

Dalay expresó que ninguna relación estaba exenta de dificultades y que en las semanas previas habían enfrentado momentos complicados.

La influencer además fue cuestionada en ese entonces sobre versiones que involucraban a una tercera persona: Mafer Reséndiz, colaboradora del programa en el que participa José Eduardo.

Pero Paola negó de manera tajante que existiera una infidelidad de por medio y dijo que esas versiones eran falsas.

Incluso salió en defensa de Reséndiz, a quien describió como una mujer educada y de valores, por lo que lamentó que hubiera sido arrastrada a una situación que, según su versión, no le corresponde.