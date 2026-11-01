Michael Mann, Director de ‘Fuego Contra Fuego’, Resulta Herido por Disparo en Los Ángeles

El cineasta Michael Mann resultó herido en un campo de tiro en Los Ángeles. Fue trasladado a un hospital, donde recibió tratamiento y está siendo dado de alta, informó su representante a The Associated Press el domingo.

Mann sufrió el sábado lo que su representante describió como una lesión superficial después que un arma se disparara accidentalmente cuando estaba en una funda.

El cineasta de 83 años, responsable de clásicos del cine criminal como "Heat", "Collateral" y "Thief", al parecer ha sido un tirador experimentado de tiro al blanco durante décadas, y el incidente ocurrió en un campo de tiro autorizado.

Recientemente dirigió la película “Ferrari”, con Adam Driver, y está desarrollando una secuela de “Heat”, cuyo rodaje se supone que comenzará a principios del próximo año.