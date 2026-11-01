Desfile de Calaveras 2026 en Puebla: Este Será el Recorrido y Cierres Viales

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, anunció cierres viales con motivo del Desfile de Calaveras 2026 en calles del Centro Histórico de la capital, por lo que recomiendan a conductores y asistentes al evento tomar las debidas precauciones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SCC) implementará un operativo vial en el primer cuadro de la ciudad en las siguientes vialidades.

Aarón Merino Fernández

23 Poniente – Oriente

25 Poniente – Oriente

2 Poniente – Oriente

4 Poniente – Oriente

Bulevar Héroes del 5 de Mayo

El recorrido comenzará a las 18:00 horas en 25 Sur y Avenida Juárez, para concluir en 2 Sur y 3 Oriente, con la participación de familias, artistas, músicos y bailarines.

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Las autoridades advirtieron que los cierres a la circulación se harán a partir de las 17 horas de este domingo, con una hora de anticipación al inicio del desfile que inicia en la Avenida Juárez y culmina en el zócalo de la Ciudad de Puebla.

Con información de N+

JAPR