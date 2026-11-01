Movilidad

Desfile de Calaveras 2026 en Puebla: Este Será el Recorrido y Cierres Viales

La Policía Municipal implementará un operativo vial desde la tarde del domingo, por el desfile que pasará por Avenida Juárez y Avenida Reforma

El tradicional desfile terminará en el Zócalo de Puebla.El tradicional desfile terminará en el Zócalo de Puebla. Foto: Paulo Aponte

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Este domingo, el Desfile de Calaveras 2026 transformará el Centro Histórico de Puebla. Conoce los cierres viales y el recorrido.

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