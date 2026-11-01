Elecciones EUA 2026: Jueza Desestima Demanda Electoral del Gobierno de Trump en Alaska

Una jueza federal de Estados Unidos de América (EUA) desestimó una demanda electoral presentada por la administración del presidente Donald Trump, en el marco de los comicios de mitad de mandato del martes 3 de noviembre.

Con la demanda se buscaba impedir que Alaska certificara una eventual derrota del senador republicano Dan Sullivan, en caso de que los votos a favor de un rival que comparte su nombre pudieran haber alterado el resultado.

La resolución de la jueza Sharon Gleason, en Anchorage, supuso el último revés a los esfuerzos de Trump por reforzar el papel del Gobierno federal en las elecciones, que, según la Constitución de EUA, son administradas por los estados.

La contienda, en la que la exrepresentante demócrata Mary Peltola se enfrenta a Sullivan, podría resultar decisiva para determinar si los compañeros republicanos de Trump pueden mantener el control del Senado en las elecciones de mitad de mandato.

Ayer, el gobierno estatal de Alaska instó a la jueza federal a desestimar la demanda presentada por instrucción de Trump para detener la certificación de una posible victoria demócrata en la contienda crucial por el Senado de Estados Unidos en ese estado, al escribir que “no hay razón para que este Tribunal siga atendiendo esta demanda sin mérito por más tiempo”.

La querella del Departamento de Justicia fue ampliamente criticada por expertos en derecho electoral y exigió que la jueza detuviera la certificación de una posible victoria de la demócrata Mary Peltola hasta que se determine si los candidatos se confundieron por la presencia en la boleta de un segundo candidato con el mismo nombre que su principal rival, el senador republicano Dan Sullivan.

El viernes pasado, el Departamento de Justicia incluso agregó una solicitud para que la jueza separara todas las boletas que muestren votos para el segundo Dan Sullivan hasta que pueda determinar si los votantes fueron engañados para desperdiciar sus votos en un candidato “aguafiestas ”.

Alaska afirmó que esto es “a la vez inquietante e imposible” y dijo que no había manera de hacerlo sin violar la privacidad de los votantes.

Por otra parte, Trump también exigió que se procesara a Peltola luego que The New York Times informara esta semana que mensajes de texto y publicaciones internas parecían mostrar que la campaña de los demócratas participó en el reclutamiento del segundo Sullivan, un maestro jubilado en el remoto pueblo pesquero de Petersburgo, para que apareciera en la boleta.

Pero la presentación del estado señala que los dos Sullivan se distinguen entre sí en la boleta: el senador figura como republicano y el titular del cargo, y el otro aparece simplemente como “Daniel J. Sullivan Jr.”.

“Los funcionarios estatales diseñaron cuidadosamente la boleta para minimizar la confusión de los gobernadores”, escribieron los funcionarios de Alaska.

“El Tribunal debería desestimar de inmediato esta demanda con perjuicio y permitir que los funcionarios estatales lleven a cabo la elección general —incluido el conteo de boletas y la certificación— libres de una interferencia federal injustificada”, apuntó.

El gobernador republicano de Alaska, Mike Dunleavy, anunció una investigación estatal sobre la situación tras la historia del Times.

Además, condenó la inclusión del segundo Sullivan en la boleta. La Corte Suprema de Alaska dictó en verano que el segundo candidato cumplió todos los requisitos legales para permanecer.

Con información de Reuters y AP.