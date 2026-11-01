Internacional

Elecciones EUA 2026: Jueza Desestima Demanda Electoral del Gobierno de Trump en Alaska

La querella buscaba impedir que Alaska certificara una eventual derrota del senador republicano Dan Sullivan

Votación en elecciones de mitad de mandata en Midtown Mall, Anchorage, Alaska, EUA, el 30 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro | ArhivoVotación en elecciones de mitad de mandata en Midtown Mall, Anchorage, Alaska, EUA, el 30 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro | Arhivo

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