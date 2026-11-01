Internacional

Trump Advierte que Podría Ser el "Señor Veto" Si Demócratas Obtienen Mayoría en el Congreso

El presidente de EUA afirmó que su estrategia sería bloquear sistemáticamente las iniciativas legislativas impulsadas por la mayoría demócrata, para después forzarlos a negociar acuerdos

Donald TrumpDonald Trump ha participado en actos de camapaña rumbo a las elecciones intermedias en Estados Unidos. Foto: EFE
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