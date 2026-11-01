Seguridad

Cierran Vialidades por Corrientes e Inundaciones tras Lluvias en Ensenada, BC

El Ayuntamiento de Ensenada aplicó cierres preventivos en vados, el bulevar Zertuche, la calle Segunda y tramos de la avenida Reforma

Cierran Vialidades por Corrientes e Inundaciones tras Lluvias en Ensenada, BCCierran Vialidades por Corrientes e Inundaciones tras Lluvias en Ensenada, BC | Ayuntamiento Ensenada

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