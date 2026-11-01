Cierran Vialidades por Corrientes e Inundaciones tras Lluvias en Ensenada, BC

Ante las intensas precipitaciones registradas en el municipio de Ensenada, el Gobierno implementó cierres preventivos en diversos vados y arterias viales de la mancha urbana para evitar accidentes y resguardar a los automovilistas.

El director de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Monreal, precisó que por instrucciones de la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz se inhabilitó el paso vehicular en los cruces de arroyos mediante vados, así como en la calle Segunda por acumulación severa de agua.

De igual manera, se reportan tramos intransitables en el bulevar Zertuche y anegaciones sobre la avenida Reforma. En el sector periférico, las autoridades cerraron la vialidad Enlace 2000, al igual que el cruce de las calles Matamoros y Junípero Serra, en la colonia Jesús Munguía.

Asimismo, la Guardia Nacional tomó conocimiento de la acumulación de piedras y derrumbes sobre la carpeta asfáltica a la altura del kilómetro 29 de la carretera Ensenada-Ojos Negros, tramo que presenta afectaciones en ambos sentidos de circulación.

El encargado de despacho de Protección Civil Municipal, Luis Gutiérrez, recordó que los albergues del Gimnasio Municipal Óscar 'Tigre' García y el Gimnasio de Usos Múltiples de Maneadero continúan habilitados y operativos.

JMR