Condenan a 5 Años de Prisión a Brayan Miranda, Líder de La Unión Tepito, por Posesión de Droga

Brayan Mauricio Miranda, alias “El Pozoles”, identificado como uno de los líderes de La Unión Tepito, fue condenado a cinco años de prisión por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La sentencia se obtuvo mediante un juicio oral, luego de que el Ministerio Público presentó las pruebas necesarias para acreditar su responsabilidad penal. Además de la pena de prisión, la autoridad judicial impuso una multa y ordenó el decomiso de las sustancias aseguradas.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2023, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Miranda mientras conducía un vehículo en calles de la colonia Roma Norte.

Durante la inspección del automóvil, los policías localizaron 496.7 gramos de marihuana, 538.3 gramos de metanfetamina y 18.6 gramos de cocaína. Las sustancias estaban distribuidas en bolsas de plástico transparente, presuntamente preparadas para su venta.

En enero de 2024, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, perteneciente a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), recibió del fuero local la declinatoria de competencia para continuar con la investigación complementaria.

A partir de entonces, la Fiscalía Federal dio seguimiento al procedimiento judicial y presentó los elementos de prueba durante las distintas etapas del proceso, hasta llegar al juicio oral, en el que obtuvo la sentencia condenatoria.

Con la resolución, Brayan Mauricio Miranda deberá cumplir cinco años de prisión y pagar la multa correspondiente por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio.