Sociedad

Familias se Reúnen en Panteones de La Laguna Previo al Día de Muertos

Una convivencia llena de flores, música y ofrendas se vive en los cementerios de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo este 1 de noviembre

Una convivencia llena de flores, música y ofrendas se vive en los cementerios de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo este 1 de noviembreFamilias se reúnen en los panteones de La Laguna para honrar a sus seres queridos en el Día de Muertos. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Familias se reúnen en los panteones de La Laguna para honrar a sus seres queridos en el Día de Muertos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+