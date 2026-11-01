Familias se Reúnen en Panteones de La Laguna Previo al Día de Muertos

Desde temprana hora, cientos de familias de la Comarca Lagunera acudieron a los distintos camposantos de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo para visitar a sus seres queridos, con motivo de las celebraciones del Día de Muertos.

Entre flores, música, colores y un ambiente de convivencia, los panteones registraron una importante afluencia de visitantes que aprovecharon esta fecha para llevar ofrendas, limpiar y adornar las tumbas, así como dedicar un momento para recordar y honrar la memoria de quienes ya fallecieron.

Durante la jornada, las autoridades municipales implementaron operativos especiales para garantizar la seguridad de los asistentes y mantener el orden al interior y exterior de los cementerios. Para ello, se contó con la presencia de elementos de seguridad, personal de atención médica y recorridos de supervisión por parte de Protección Civil de cada municipio.

Asimismo, las familias acudieron acompañadas de niños y adultos mayores, manteniendo viva una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana, en la que el recuerdo de los seres queridos se convierte en una oportunidad para reunirse y compartir en familia.

De esta manera, las familias laguneras vivieron este primero de noviembre una jornada de tradición y recuerdo, en la que el ambiente colorido de los camposantos se mezcló con las muestras de cariño, respeto y nostalgia hacia sus seres queridos.