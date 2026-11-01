Sociedad

Preparan Desfile Xantolum 2026 en Saltillo; Ruta y Horarios

Se implementará un operativo vial, con cierres en las calles por donde avance el contingente

Preparan Desfile Xantolum 2026 en Saltillo; Ruta y HorariosDurante el desfile participarán escuelas, personal de oficinas, familias y comercios vestidos de catrinas. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+