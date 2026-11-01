Preparan Desfile Xantolum 2026 en Saltillo; Ruta y Horarios

Saltillo se prepara para la realización del desfile Xantolum 2026, considerado uno de los eventos más emblemáticos de las celebraciones del Día de Muertos en la ciudad. El contingente recorrerá algunas de las principales vialidades de la capital coahuilense.

El desfile se llevará a cabo este domingo a partir de las 17:00 horas. El recorrido previsto contempla avanzar de sur a norte por el bulevar Venustiano Carranza hasta llegar al bulevar Galerías; sin embargo, debido al bloqueo que mantienen estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo, los organizadores buscarán llegar a un acuerdo con los manifestantes para mantener la ruta original. En caso de no lograrlo, el contingente tendría que desviarse por calles de la colonia República.

Para esta edición se contempla la participación de escuelas, personal de oficinas, familias y establecimientos comerciales, quienes formarán parte del recorrido caracterizados como catrinas y catrines. También se sumarán elementos de distintas corporaciones y cuerpos de rescate, entre ellos Bomberos, Policía y Cruz Roja.

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Cabe recordar que se contemplan cierres viales en las calles y avenidas por donde avance el contingente, por lo que se desplegará un operativo de Tránsito y Vialidad para coordinar la circulación vehicular, prevenir congestionamientos y brindar seguridad a los participantes y asistentes.