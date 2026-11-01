Cultura

Día de Muertos en Mixquic: Así es la Representación Donde Meten a Una Persona Viva en un Ataúd

En esta procesión ancestral en San Andrés Mixquic, una persona viva es llevada en ataúd. Una tradición que mezcla humor y respeto en el Día de Muertos.

Velada en MixquicVelada o Alumbrada en San Andrés Mixquic. Foto: Cuartoscuro

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