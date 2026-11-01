Realizan Intercambio de Dulces y Desfile de Catrinas en Torreón, Coahuila

El intercambio de dulces realizado en la explanada de Plaza Mayor de Torreón reunió a una gran afluencia de personas, como parte de una celebración de Halloween organizada por un grupo de ciudadanos que decidió mantenerse en el anonimato.

Durante el evento destacaron diversos disfraces de payasos, calaveras y brujas, entre otros personajes. Asimismo, se pudo observar un ambiente familiar, con la participación de niños y adultos que disfrutaron de la convivencia.

Entre los asistentes también se encontró un grupo de participantes de una danza de pluma, quienes, al terminar su presentación, decidieron sumarse a la celebración con sus trajes representativos del estado de Oaxaca.

Por otra parte, la Asociación Civil Moorelear llevó a cabo la edición 2026 del Concurso y Desfile de Catrinas en Torreón, con un contingente conformado por alrededor de 50 personas.

El recorrido inició en la calle Cepeda y continuó por la avenida Morelos hasta llegar a la calle Ildefonso Fuentes. Durante el trayecto destacaron diversos vestuarios de catrinas, cuyos participantes compitieron en las categorías de hasta 12 años y mayores de 13 años.

Asimismo, se exhibieron alebrijes elaborados por alumnos de la Universidad Autónoma de Durango, así como las calaveras del montón, figuras realizadas por el arquitecto Hugo Ortiz, impulsor de este tradicional desfile.

Como parte de las actividades con motivo del Día de Muertos, la tarde del 30 de octubre se realizó el tradicional desfile en la ciudad de Torreón, en el que participaron cientos de personas caracterizadas para la ocasión.

El contingente, integrado por alrededor de mil participantes vestidos de catrinas y catrines, partió de la Alameda Zaragoza, recorrió la avenida Matamoros y concluyó su trayecto en la explanada de la Plaza Mayor, donde se congregaron familias para presenciar el evento.

Durante el recorrido y las actividades se realizó la entrega de pan de muerto y chocolate a los asistentes, como parte de las tradiciones de esta celebración. Además, en la Plaza Mayor se instaló un altar de muertos dedicado a la actriz Carmen Salinas, en memoria de su trayectoria en el cine y la televisión mexicana.