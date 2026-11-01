Sociedad

Realizan Intercambio de Dulces y Desfile de Catrinas en Torreón, Coahuila

Personas disfrazadas de catrinas, fantasmas y payasos se reunieron en la Plaza Mayor y en la avenida Morelos como parte de los festejos del Día de Muertos y Halloween

Realizan Intercambio de Dulces y Desfile de Catrinas en Torreón, CoahuilaPersonas disfrazadas se reunieron en la Plaza Mayor para pedir dulces. Foto: N+

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