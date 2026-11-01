Sociedad

Pan de Muerto de Suchitlán: La Tradicional Pieza con Forma Humana que Honra a los Difuntos

En Suchitlán, los altares se colocan sobre una mesa sin niveles, con un jesucito, una corona de pan y un plato por cada familiar fallecido

Hacen pan de muertoFoto: Cuartoscuro | Ilustrativa

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