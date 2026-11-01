Realizan Misa en Memoria de las Víctimas por Tragedia Waldo’s en Hermosillo

A un día de cumplirse un año de la tragedia en la tienda Waldo’s, en el centro de Hermosillo, comerciantes y miembros de la comunidad organizaron una misa en memoria de las víctimas en el Jardín Juárez.

A las seis de la tarde de este sábado, 31 de octubre, comenzó una misa para honrar la memoria de las víctimas del incendio en la tienda durante la tarde del 1 de noviembre del 2025, que dejó un saldo de 24 personas fallecidas, entre ellas menores de edad, y más de una decena de lesionados.

La misa fue celebrada al aire libre en el Jardín Juárez, a una cuadra de distancia de la tienda. Sobre la realización del evento, Roberto Faz Gutiérrez, presidente del Patronato Pro Obras del Centro de Hermosillo comentó:

“Muchos comerciantes se mostraron con mucho interés para hacer el evento porque pues muchos vivieron ese día de una manera que que me gustaría no recordar. Por eso fue el interés de algunos de nuestros compañeros a la realización de este evento”.

Agregó que fue un evento solemne para dar consuelo a los deudos de las víctimas y comerciantes que se solidarizaron con ellas.

“Vamos a cuidar mucho esta solemnidad de la que te platicaba por respeto a las personas que nos han estado acompañando aquí y de las personas que lamentablemente no pudieron estar aquí con nosotros este día”.