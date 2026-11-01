Sociedad

Realizan Misa en Memoria de las Víctimas por Tragedia Waldo’s en Hermosillo

El pasado 1 de noviembre del 2025 se registró un incendio en la tienda dejando un saldo de 24 personas fallecidas, entre ellas menores de edad, y decenas de heridos

Realizan Misa en Memoria de las Víctimas por Tragedia Waldo’s en HermosilloRealizan Misa en Memoria de las Víctimas por Tragedia Waldo’s en Hermosillo. Foto: N+

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