Seguridad

Joven Detenido por Presuntamente Golpear a su Pareja Embarazada en Hermosillo

Los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes en un domicilio de la colonia Los Arroyos de la capital sonorense

Joven Detenido por Presuntamente Golpear a su Pareja Embarazada en HermosilloJoven Detenido por Presuntamente Golpear a su Pareja Embarazada en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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