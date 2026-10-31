Joven Detenido por Presuntamente Golpear a su Pareja Embarazada en Hermosillo
Los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes en un domicilio de la colonia Los Arroyos de la capital sonorense
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes en un domicilio de la colonia Los Arroyos de la capital sonorense
Escucha este artículo
Por golpear a su pareja embarazada quedó detenido por agentes municipales Iván Alberto 'N’ de 20 años, en la colonia Los Arroyos, de Hermosillo.
A las 2:45 de la madrugada del viernes, la joven de 19 años solicitó la intervención de los elementos sobre la calle Arroyo La Tasajera, donde acusó al sujeto de gritarle, insultarla y cachetearla.
Oficiales acudieron al domicilio donde sucedió el reporte y arrestaron al masculino por el presunto delito de violencia familiar.
Tras la captura del individuo, fue turnado con la autoridad investigadora.