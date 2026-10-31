Seguridad

Alcalde de Matamoros Reporta Presencia de Ponchallantas; Pide Tener Precaucion

El alcalde pidió evitar la avenida Roberto Guerra, a la altura de la colonia Benito Juárez y sectores cercanos, mientras elementos de seguridad retiran los objetos

Alcalde de Matamoros Pide Evitar Zonas Afectadas por PonchallantasAlcalde de Matamoros Pide Evitar Zonas Afectadas por Ponchallantas. Foto: @ruta43mx

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La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó personal militar y dos aeronaves para reforzar los recorridos de vigilancia en distintos puntos de la región.

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