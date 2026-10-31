Alcalde de Matamoros Reporta Presencia de Ponchallantas; Pide Tener Precaucion

El alcalde de Matamoros alertó sobre la presencia de ponchallantas en la avenida Roberto Guerra, a la altura de la colonia Benito Juárez y sectores aledaños, por lo que pidió a los automovilistas extremar precauciones y evitar circular por las zonas afectadas.

A través de sus redes sociales, el edil informó que elementos de seguridad ya se encontraban en el lugar para retirar los objetos y atender la situación.

En este contexto, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que fuerzas federales y estatales mantienen recorridos de vigilancia por aire y tierra en distintos puntos de Matamoros y la región, como parte de las acciones para reforzar la seguridad.

Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 450 elementos y dos helicópteros para fortalecer la presencia operativa y las labores de vigilancia.

Ante estos acontecimientos, las autoridades exhortaron a la población a reportar cualquier incidente a través del número de emergencias 911 y atender las recomendaciones de seguridad.