Gobierno de Tamaulipas Investiga Presunto Disparo de Guardia Estatal que Mató a Niña

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que se investiga la presunta procedencia de un disparo desde un helicóptero de la Guardia Estatal que habría causado la muerte de una niña de siete años, durante los hechos violentos registrados el pasado 29 de octubre. En el mismo incidente, la madre de la menor resultó lesionada.

A través de un comunicado dirigido a la población tamaulipeca, especialmente a las familias de Matamoros, el mandatario expresó su pesar por la pérdida de seis vidas y manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas, a quienes aseguró que brindará acompañamiento.

Sobre el fallecimiento de la menor, Villarreal Anaya señaló que se trata de un hecho que exige esclarecer lo ocurrido, por lo que las investigaciones deberán determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo y las responsabilidades correspondientes. Aseguró que su gobierno actuará con apego a la ley y que no habrá encubrimiento de ninguna persona.

Los hechos violentos comenzaron luego de un operativo de fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, que derivó en la detención de un objetivo prioritario. Posteriormente, se registraron acciones de grupos delictivos mediante vehículos incendiados y bloqueos en carreteras y avenidas de al menos ocho municipios.

De acuerdo con el gobernador, cinco personas murieron en dos accidentes, luego de impactarse contra vehículos incendiados que obstruían las vialidades. A estas víctimas se suma la niña de siete años, cuya muerte es materia de investigación.

El mandatario también informó que instruyó a las dependencias de su administración a brindar atención a las personas lesionadas y acompañamiento a las familias de quienes perdieron la vida.

En cuanto a las afectaciones a la circulación, indicó que los vehículos utilizados para bloquear las vialidades fueron retirados. Algunas carreteras pudieron liberarse de inmediato, mientras que otras requirieron trabajos más prolongados debido a la presencia de tractocamiones y unidades de carga incendiadas. Al momento de emitir el comunicado, aseguró que todas las vías se encontraban transitables.

Finalmente, señaló que las fuerzas federales y estatales mantienen un despliegue de seguridad en la región, reforzado con 450 elementos y dos helicópteros del Ejército, con el objetivo de proteger a la población y restablecer la tranquilidad.

Villarreal Anaya llamó a la ciudadanía a conservar la calma y evitar la difusión de rumores o noticias falsas. También pidió verificar la información antes de compartirla y consultar los canales oficiales del Gobierno de Tamaulipas y de la Secretaría de Seguridad Pública para mantenerse informados.