Seguridad

Gobierno de Tamaulipas Investiga Presunto Disparo de Guardia Estatal que Mató a Niña

El mandatario estatal informó que se indaga la presunta procedencia de un disparo desde una aeronave de la Guardia Estatal, en el que también resultó herida la madre de la menor

Américo Villarreal Confirma Investigación por Muerte de Niña en TamaulipasAmérico Villarreal Confirma Investigación por Muerte de Niña en Tamaulipas. Foto: Vocería de Seguridad Tamaulipas

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Los hechos ocurrieron durante una jornada de violencia que dejó seis personas fallecidas en distintos municipios, tras un operativo federal que derivó en la detención de un objetivo prioritario.

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