Lluvias Dejan Acumulados de Hasta 100 Milímetros en Bahía de Kino, Sonora

La lluvia que se presentó durante la madrugada del sábado 31 de octubre en Bahía de Kino, dejó acumulados de hasta 100 milímetros, superando los valores de todo el mes, de acuerdo a información de la plataforma Meteoalert.

Detalló que un caso similar pasó en los días recientes en Guaymas, donde en algunas zonas del municipio superaron los acumulados de agua con 150 milímetros.

Ambas localidades resultaron como las más afectadas por las precipitaciones, originadas por el paso de fenómenos meteorológicos, entre ellas la Tormenta Trópical Vance, además de la entrada de humedad de la corriente en chorro e inestabilidad atmosférica en ambas regiones.

Meteoalert añadió que con estos eventos aumenta la posibilidad de que las condiciones de las lluvias se extiendan para la temporada de invierno.

Cabe resaltar que el dato de los 100 milímetros acumulados por las precipitaciones en Bahía de Kino, equivalen a 100 litros de agua por cada metro cuadrado.

Por su parte, las principales recomendaciones preventivas de la Coordinación Estatal de Protección Civil son evitar cruzar arroyos, vados, cauces y calles con agua acumulada, tanto a pie como en vehículos; extremar precauciones durante la noche y madrugada, sobretodo en carreteras donde se registra baja visibilidad y escurrimientos; retirar desechos que puedan obstruir el drenaje pluvial y resguardarse durante tormentas eléctricas, evitando los árboles, estructuras metálicas o espacios abiertos.

Así mismo, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Hermosillo habilitó como refugio temporal la secundaria Fermín Trujillo Fuentes con el fin de ofrecer seguridad a las y los habitantes de Bahía de Kino tras las lluvias registradas el viernes pasado.

Esta escuela está ubicada en el cruce de la avenida Mar de Cortés y el bulevar Eusebio Kino de la localidad rural, donde hay colchonetas, agua y lo necesario para brindar atención a quienes necesiten resguardar de las condiciones del clima.

Además, autoridades municipales informaron que se realiza el rebombeo de cárcamos y recorridos de vigilancia en la zona para atender incidencias.