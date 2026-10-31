Sociedad

Lluvias Dejan Acumulados de Hasta 100 Milímetros en Bahía de Kino, Sonora

Después de las afectaciones que dejaron las precipitaciones, la Coordinación Municipal de Protección Civil habilitó como refugio temporal la secundaria Fermín Trujillo

Lluvias Dejan Acumulados de Hasta 100 Milímetros en Bahía de Kino, HermosilloLluvias Dejan Acumulados de Hasta 100 Milímetros en Bahía de Kino, Hermosillo. Foto: El de la Bahía

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+