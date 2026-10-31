ASF Denuncia al Gobierno de Nuevo León por Presunta Triangulación de 7 Mil 212 MDP

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el pasado 16 de octubre una denuncia penal contra el Gobierno de Nuevo León, luego de detectar un presunto esquema de triangulación de recursos públicos hacia empresas y negocios vinculados con familiares de funcionarios estatales.

Durante la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025 a la Cámara de Diputados, encabezada por el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, se dio a conocer un organigrama que detalla los movimientos de recursos por un monto de 7 mil 212 millones de pesos.

De acuerdo con la información presentada por la ASF, el dinero habría sido destinado a empresas constructoras, prestadoras de servicios, comercializadoras de alimentos y un despacho jurídico relacionados con familiares de funcionarios públicos.

Aunque el organismo fiscalizador evitó revelar mayores detalles sobre las personas involucradas, debido a la secrecía que exige el proceso legal, confirmó que tiene identificada la ruta de los recursos y los movimientos financieros entre las distintas empresas y proveedores.

“Tenemos que resguardar la secrecía del debido proceso; sin embargo, lo que sí les podemos decir es que tenemos mapeado exactamente cómo se dan los movimientos del recurso, cómo llegan los recursos públicos directamente a ciertos proveedores que prestan servicios a los estados y, una vez que van pasando las cadenas a través de las cuales ministran los recursos, hay una dispersión con muchos patrones que nos dan indicación de que hay un posible acto ilegal”, explicó Hernández Palacios Cardel.

La denuncia quedó registrada con el número mil 231 y corresponde a la auditoría mil 492, presentada por la Auditoría Superior de la Federación como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2025.

En cuanto al caso de Sinaloa, el auditor superior también presentó ante los legisladores un organigrama que muestra un esquema de operaciones en el que los recursos públicos son transferidos a una empresa constructora familiar mediante pagos por obras, para posteriormente ser traspasados a los hijos de funcionarios públicos.

Con información de N+

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