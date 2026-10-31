Sociedad

ASF Denuncia al Gobierno de Nuevo León por Presunta Triangulación de 7 Mil 212 MDP

La autoridad detectó un presunto esquema de recursos públicos hacia empresas y negocios vinculados con familiares

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Nuevo León bajo la lupa: ASF detecta un presunto desvío millonario hacia empresas de familiares de funcionarios. ¿Qué sigue en este caso? Infórmate aquí.

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