Vinculan por Segunda Ocasión a Proceso a Feliciano ‘N’, Alias ‘El Dámaso’, Ahora por Extorsión

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México obtuvo una segunda vinculación a proceso contra Feliciano ‘N’, alias ‘el Dámaso’, identificado como uno de los presuntos líderes del ‘Cártel de Tláhuac’.

Cabe recordar que ‘el Dámaso’ fue detenido el pasado 13 de octubre en un centro comercial de la alcaldía Tlalpan, luego de varios meses de trabajos de inteligencia de la Policía de Investigación (PDI) que, entre otras actividades delictivas, lo relacionaban con extorsiones a comerciantes en la zona.

El detenido ya enfrenta otro proceso penal por narcomenudeo y cohecho, cuya audiencia se celebró el pasado 20 de octubre.

El Cártel de Tláhuac es una organización criminal con presencia en la capital del país, sus operaciones se extienden en la zona sur y el Estado de México. Derivó de la fragmentación de los Beltrán Leyva y se consolidó a partir de 2012.

Su líder, Jesús Pérez Luna, 'el Ojos', originario de Tláhuac, fue abatido por la Marina a mediados de 2017. Con el paso de los años, el mando del grupo delictivo recayó en los familiares del extinto líder, incluida su esposa e hijos, pero estos igual fueron detenidos. Otros de ese círculo cercano han encabezado a la facción que sigue operando, pese a la captura de sus liderazgos.

¿De qué otros delitos acusan a ‘el Damaso’?

Feliciano ‘N’, alias ‘el Dámaso’, enfrenta un segundo proceso penal por su probable participación en el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante en la alcaldía Tláhuac.

Durante la audiencia celebrada el pasado 29 de octubre, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba reunidos durante la investigación, con los que el juez de control determinó vincularlo a proceso por extorsión agravada y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La nueva resolución judicial corresponde a una investigación por exigencias de dinero, amenazas y agresiones contra una de las víctimas. De acuerdo con la investigación, desde julio de 2023, Feliciano ‘N’ acudió acompañado de otros hombres a un puesto de compraventa de llantas, ubicado en la colonia Zapotitla, alcaldía Tláhuac, donde habría exigido pagos por “derecho de piso” a cambio de supuesta protección contra robos y otros delitos. Las exigencias se repitieron durante los siguientes años, con cantidades de entre 500 y cinco mil pesos. Cuando el comerciante no reunía el dinero, era agredido físicamente y amenazado.

El 7 de agosto de 2026, el imputado habría acudido nuevamente al puesto acompañado de otros hombres, uno de los cuales habría amenazado a la víctima con un arma de fuego y la habría golpeado en el rostro. Ante el temor de nuevas agresiones, el comerciante decidió dejar de instalar su negocio; sin embargo, las amenazas continuaron durante septiembre y octubre, cuando los agresores acudieron a su domicilio para exigirle más dinero y despojarlo de diversas pertenencias.

Tras la detención de Feliciano ‘N’, la víctima lo identificó como una de las personas que habrían participado en las extorsiones. A partir de su testimonio y de diversas diligencias, el agente del Ministerio Público reunió los datos de prueba para solicitar la orden de aprehensión por extorsión agravada, la cual fue ejecutada el 25 de octubre por agentes de la PDI en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde ‘El Dámaso’ ya se encontraba en prisión preventiva, luego de su vinculación a proceso por narcomenudeo y cohecho el 20 de octubre.

La Fiscalía CDMX mantiene abiertas las investigaciones para determinar la posible participación del imputado en otros hechos delictivos e identificar a más víctimas.

Con información de N+

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