Seguridad

Vinculan por Segunda Ocasión a Proceso a Feliciano ‘N’, Alias ‘El Dámaso’, Ahora por Extorsión

Señalado como uno de los presuntos líderes del Cártel de Tláhuac, Feliciano ‘N’ permanecerá en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente

Foto: Fiscalía CDMXFoto: Fiscalía CDMX

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La FGJ de CDMX vincula a proceso a 'El Dámaso'. Descubre cómo operaba este líder del Cártel de Tláhuac.

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