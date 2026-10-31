Seguridad

Mega Rodada del Terror 2026: Más de 200 Motocicletas Remitidas al Corralón en CDMX

Los despliegues de seguridad vial se implementaron en puntos clave de la capital del país

Operativo vial por Rodada del Terror 2026Operativo vial por Rodada del Terror 2026 en CDMX. Foto: SSC

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La SSC de CDMX desplegó un operativo masivo durante la Mega Rodada del Terror 2026, asegurando más de 200 motocicletas por infracciones. Conoce los detalles.

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