Seguridad

Autoridades Auxilian a Padres tras Nacimiento Prematuro de Bebé en Tijuana

Agentes de la Policía Municipal hicieron el traslado de emergencia para salvar a una recién nacida prematura que presentaba problemas de respiración

Autoridades Auxilian a Padres tras Nacimiento Prematuro de Bebé en TijuanaAutoridades Auxilian a Padres tras Nacimiento Prematuro de Bebé en Tijuana | Foto: SSPCM

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