Autoridades Auxilian a Padres tras Nacimiento Prematuro de Bebé en Tijuana

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana, brindaron auxilio oportuno a una pareja tras el nacimiento prematuro de su hija, quien presentaba problemas para respirar.

Los hechos se registraron durante la noche del viernes 30 de octubre, cuando los padres solicitaron el auxilio a los agentes que realizaban patrullajes preventivos en la zona, informando que la madre había entrado en labor de parto.

Al verificar la situación, los oficiales constataron que la bebé ya había nacido pero requería asistencia médica especializada con urgencia debido a las complicaciones para respirar. Ante el riesgo, los policías abordaron a la familia y abrieron paso durante el traslado de emergencia hacia un hospital cercano.

Gracias a la rápida intervención, la recién nacida ingresó a tiempo a un hospital donde el personal médico logró estabilizar sus signos vitales, mientras que la madre también recibió la atención clínica correspondiente. Tras controlar la emergencia confirmaron que ambas se encuentran fuera de peligro.

JMR