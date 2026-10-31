Voraz Incendio Consume Casa en Colonia Tierra y Libertad en Tijuana, BC

Un incendio movilizó a los cuerpos de rescate y bomberos hacia la colonia Tierra y Libertad, donde las llamas consumieron por completo un domicilio y causaron daños a un segundo inmueble.

El reporte se registró la mañana de este viernes 31 de octubre, a través del número de emergencias, por lo que elementos de bomberos se trasladaron rápidamente al sitio para combatir las llamas que amenazaban con propagarse a más viviendas de la zona.

Luego de intensas maniobras de control y sofocación, lograron liquidar el fuego; el saldo fue de una vivienda con pérdidas totales y una casa habitación aledaña con afectaciones parciales en su infraestructura.

A pesar de la magnitud del siniestro y las pérdidas materiales registradas, las autoridades de rescate confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.

JMR