Accidentes

Voraz Incendio Consume Casa en Colonia Tierra y Libertad en Tijuana, BC

Elementos de bomberos atendieron un siniestro que dejó una vivienda destruida y otra dañada

Voraz Incendio Consume Casa en Colonia Tierra y Libertad en TijuanaVoraz Incendio Consume Casa en Colonia Tierra y Libertad en Tijuana | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+