Choca Auto Contra Columna del Metro; Muere Copiloto y Hay Dos Heridos en Monterrey

Un hombre de 24 años perdió la vida y otros dos resultaron lesionados tras un accidente vial registrado durante las primeras horas del sábado en la colonia Valle Morelos, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Aztlán y Rodrigo Gómez, donde el conductor de un vehículo perdió el control y terminó impactándose contra varios árboles del camellón central y una columna del Metro.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de amigos viajaba en el automóvil y presuntamente regresaba de una fiesta. Durante el trayecto, la unidad protagonizó un estrellamiento que dejó severos daños materiales. Tras perder el control, el vehículo derribó varios árboles ubicados en el camellón central, hasta terminar impactado contra una columna de la infraestructura del Metro. Además, durante el accidente, otros dos vehículos resultaron afectados.

La fuerza del choque provocó que el automóvil terminara prácticamente destrozado, mientras que uno de sus ocupantes quedó atrapado entre los restos de la unidad.

La víctima mortal fue identificada como Guillermo, de 24 años, quien presuntamente viajaba como copiloto del automóvil.

Tras el impacto, el joven quedó atrapado en el vehículo y perdió la vida en el lugar, pese a la movilización de los cuerpos de auxilio.

En tanto, dos hombres identificados como Ian, de 22 años, y Omar de 18, resultaron lesionados. Ambos presentaban golpes en distintas partes del cuerpo y, de acuerdo con la información proporcionada, también reportaron pérdida de memoria a consecuencia de las lesiones sufridas durante el accidente. Según los primeros informes, el conductor del automóvil presuntamente se encontraba en estado de ebriedad y habría huido del lugar tras el accidente.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Deja Choque Un Muerto y Dos Heridos en Col. Valle Morelos en Monterrey

El hecho generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y de las autoridades, quienes acudieron al cruce para atender a los lesionados y realizar las diligencias correspondientes.

Asimismo, familiares del joven fallecido fueron atendidos en el sitio debido a una crisis de histeria luego de conocer lo ocurrido. Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar las posibles responsabilidades por la muerte del joven y las lesiones de los otros dos ocupantes.

Con información de Brian Samaniego/ Noticias N+

RR