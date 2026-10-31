Accidentes

Choca Auto Contra Columna del Metro; Muere Copiloto y Hay Dos Heridos en Monterrey

El presunto conductor habría huido del lugar tras choque en Monterrey

Huye Conductor Tras Choque en MonterreyMuere Copiloto; Conductor Huye Tras Choque.Foto: N+

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Auto impacta columna del Metro, dejando un muerto y dos heridos. El conductor, presuntamente ebrio, habría huido del lugar

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