Automóvil Choca contra Poste y Termina Volcado en la Ciudad de Puebla

Un automóvil chocó contra un poste y terminó volcado mientras circulaba sobre la calzada Alfredo Toxqui en la colonia San Aparicio Las Fuentes en la ciudad de Puebla.

El accidente ocurrió durante las primeras horas de este sábado 31 de octubre de 2026, movilizando a elementos de Protección Civil Municipal para atender la emergencia.

Tras el incidente vial el conductor del vehículo recibió atención prehospitalaria, sin embargo, se reportó que no fue necesario su traslado a un nosocomio, por lo que solo se requirió el retiro de la unidad.

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En otro caso, un aparatoso choque entre dos vehículos se registró en la intersección de la avenida 14 Sur y la calle 29 Oriente de la colonia Anzures en la ciudad de Puebla.

Durante este accidente vial resultaron dos personas lesionadas, quienes ante la gravedad de sus heridas tuvieron que ser trasladadas a un hospital de la capital poblana.

Al lugar de los hechos llegaron cuerpos de emergencias, quienes abanderaron la zona para brindar atención a los afectados y posteriormente realizar el retiro de las unidades siniestradas.

Con información de N+

GMAZ