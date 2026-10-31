Accidentes

Automóvil Choca contra Poste y Termina Volcado en la Ciudad de Puebla

El accidente vial movilizó a los cuerpos de emergencias a la Calzada Alfredo Toxqui de la colonia San Aparicio Las Fuentes en la capital poblana

Accidente Choque Volcadura Automóvil Poste Colonia San Aparicio Las Fuentes PueblaEl conductor recibió atención prehospitalaria. Foto: X @SSC_Pue

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Accidente en Puebla: un auto choca y vuelca en la calzada Alfredo Toxqui. Protección Civil atiende la emergencia. Detalles del incidente aquí.

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