Accidentes

Camión Choca contra Poste y Provoca Incendio de Vivienda en Periférico de Puebla

Derivado del impacto y la caída de la estructura se originó el fuego en el pastizal que alcanzó el predio en el municipio de San Andrés Cholula

Accidente Choque Camión Poste Incendio Vivienda Periférico Ecológico San Andrés Cholula PueblaEl accidente ocurrió a la altura de la calle 14 Oriente en San Andrés Cholula. Foto: X @SICOMNoticias_

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Un camión de volteo causa incendio tras chocar con un poste en el Periférico de Puebla. Vivienda de personas de escasos recursos fue consumida. Detalles aquí.

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