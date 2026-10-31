Camión Choca contra Poste y Provoca Incendio de Vivienda en Periférico de Puebla

Un camión de volteo chocó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la lateral del Periférico Ecológico, a la altura de la calle 14 Oriente, en el municipio poblano de San Andrés Cholula.

El accidente provocó un incendio en un pastizal aledaño del fraccionamiento Rincón de Atzala que alcanzó y consumió una vivienda habitada por personas de escasos recursos.

Los ocupantes perdieron su patrimonio; hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni fallecidas. La lateral de la carretera fue cerrada para atender la emergencia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de San Andrés Cholula acudieron al lugar del accidente para sofocar las llamas en coordinación con corporaciones estatales y de otros municipios.

Se espera que en las próximas horas la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) de dicho municipio pueda dar un informe detallado sobre lo ocurrido.

Con información de N+

GMAZ