Accidentes

Tiradero de Llantas al Aire Libre se Prende en Llamas en Tuxpan, Veracruz

El fuego generó una enorme columna de humo negro que provocó la movilización de cuerpos de emergencia

Se incendia predio con llantas en congregacion La Victoria.Se incendia predio con llantas en congregacion La Victoria. Foto: N+

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Un tiradero de llantas en Tuxpan arde, creando una nube de humo negro. La rápida acción de bomberos y Protección Civil evitó daños mayores.

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