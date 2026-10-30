Tiradero de Llantas al Aire Libre se Prende en Llamas en Tuxpan, Veracruz

Un tiradero de llantas al aire libre fue consumido por el fuego y creó una enorme columna de humo que se podía apreciar a kilómetros de distancia en el municipio de Tuxpan.
Los hechos ocurrieron en un predio ubicado en la congregación de Victoria, sitio a donde arribaron cuerpos de emergencia de Asipona Tuxpan, Marina, Bomberos y personal de Protección Civil.
El predio aparentemente había sido ocupado hace un par de años por una empresa que dejó un tiradero de llantas, el cual este viernes fue encendido por una persona desconocida.
Tras varias horas, el fuego pudo ser controlado y se evitó que se extendiera a otros predios ubicado en esta zona.
Autoridades resaltaron que no se reportaron personas lesionadas o intoxicados por esta situación.