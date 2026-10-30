Deportes

Brewers Celebran Triunfo en la Serie Mundial 2026 con Desfile de Campeones

Luego de barrer 4-1 a las Mantarrayas de Tampa Bay en el Clásico de Otoño, los Cerveceros pasearon el trofeo por las calles de Milwaukee

Los autobuses que transportaban al equipo campeón recorrieron el centro de la ciudad de Milwaukee.Los autobuses que transportaban al equipo campeón recorrieron el centro de la ciudad de Milwaukee. Foto: Reuters

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