Brewers Celebran Triunfo en la Serie Mundial 2026 con Desfile de Campeones

Como dicta la tradición, los Cerveceros de Milwaukee festejaron su primer título de la Serie Mundial de beisbol con sus fans: por ello encabezaron el Champions Parade, que recorrió las calles de su ciudad, en Wisconsin. Cientos de miles de personas acompañaron la caravana este viernes 30 de octubre.

Autoridades locales dijeron que esperaban que unas 400,000 personas se reunieran en las calles para vitorear el recorrido de los autobuses por el centro de la ciudad y asistieran a una celebración en un parque, donde se exhibiría el trofeo del campeonato de las Grandes Ligas.

"Me siento en la cima del mundo", dijo el jardinero de los Cerveceros, Sal Frelick. "No hay nada mejor que esto. Miren a toda esta gente. Es algo muy especial".

Frelick no se cansó de saludar a la multitud y se mostró sorprendido por el apoyo de los seguidores que acompañaron al equipo, que logró el mejor registro de la MLB con 103 victorias en la temporada regular y luego amplió su dominio en los playoffs.

"Esto es increíble. De verdad, uno de los mejores días de mi vida", dijo Frelick. "Voy a tomarme una cerveza por cada una de las personas que están aquí", bromeó.

Los aficionados empezaron a colmar el parque en Milwaukee donde se concentró la fiesta cinco horas antes del comienzo de la celebración, entre ellos decenas de jóvenes que aprovecharon el final de la jornada escolar.

Elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial, el venezolano William Contreras desató una ovación enorme en el escenario de celebración. Allí escuchó a los fanáticos entonando el cántico de "M-V-P" en inglés.

No es la primera vez que Milwaukee celebra a un campeón de la Serie Mundial, aunque habían pasado casi 70 años desde la última vez que ocurrió. Los Cerveceros vencieron en 1957 a los Yankees de Nueva York en siete partidos y obtuvieron así el primer título del equipo desde 1914, cuando tenían su sede en Boston.

Luego se mudaron a Atlanta para la temporada de 1966, lo que sentó las bases para su debut en 1970.

Los aficionados de Milwaukee también organizaron un desfile en honor a los Cerveceros de 1982, pese a que perdieron ante San Luis en la única participación previa del equipo en una Serie Mundial.

Pero nada se compara con el Champions Parade de este día, que paralizó la ciudad cervecera luego de que el equipo venció 4 juegos a 1 a los Rays de Tampa Bay el pasado miércoles.

Con información de N+