Deportes

Puebla vs Pumas: ¿Qué Pasa si Pierde el Equipo de la UNAM Rumbo a la Liguilla?

Los universitarios tienen una visita complicada y ya no se pueden dar el lujo de perder. Estos son los detalles

Robert Morales, delantero de Pumas, disputa un balón con el defensa poblano Juan Pablo Vargas en el Estadio Cuauhtémoc.Robert Morales, delantero de Pumas, disputa un balón con el defensa poblano Juan Pablo Vargas en el Estadio Cuauhtémoc. Foto: Cuartoscuro

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