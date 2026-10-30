Puebla vs Pumas: ¿Qué Pasa si Pierde el Equipo de la UNAM Rumbo a la Liguilla?

Luego de dos jornadas sin ganar, los Pumas juegan este viernes un partido clave ante el Puebla. Es la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 y el equipo auriazul está cuatro escalones abajo de la zona de Liguilla. Además, los Camoteros les pisan los talones.

Desde luego que el equipo poblano también está con la urgencia de sumar tres unidades en la búsqueda del boleto a la Fiesta Grande, así que eso lo convierte en un rival bastante peligroso. Traducido: son dos animales heridos, que lucharán con todo para sobrevivir.

El partido Puebla vs Pumas se llevará a cabo este viernes 30 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc de la capital poblana. Corresponde a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026.

Los auriazules necesitan con urgencia volver a la senda del triunfo, ya que en la semana 13 cayeron 2-0 en casa de Santos Laguna y en la 14 empataron 1-1 en Ciudad Universitaria ante los Tigres de la UANL.

Actualmente se ubican en la casilla 14 de la tabla general con 17 unidades. Y aunque no parecen lejos del Monterrey (que está en el escalón 8), hay otros equipos arriba de ellos con las mismas aspiraciones de clasificar: San Luis y Santos, con 19 puntos; así como Querétaro, con los mismos 20 que los regiomontanos.

En caso de perder ante La Franja, los Pumas tendrán que prender las veladoras para que no se apaguen sus sueños de Liguilla. Estarían prácticamente eliminados a falta de dos jornadas. Y lo que es peor, le quedarían dos compromisos de alto riesgo: contra América y Monterrey.

Desde luego, además de que necesita superar al Puebla, el club universitario está a expensas de lo que hagan el resto de los equipos. Lo que más le conviene es que sus competidores directos pierdan o empaten.

Bajo el mando del estratega Esteban Solari, el equipo de la UNAM ha sido irregular. Desde que fue goleado 3-0 por las Chivas en la Jornada 8 no ha logrado recuperarse del todo: sólo pudo vencer al Atlante (2-1); empató con Atlas (1-1), Cruz Azul (3-3) y Tigres (1-1); además perdió con Santos (2-0). Un triunfo en los últimos 6 encuentros. Por eso es que está en crisis.

Puebla llegará al duelo con la moral más baja, luego de que fue goleado en sus dos compromisos recientes: El Monterrey lo vapuleó 4-1 en la fecha 13 mientras que el Atlas le ganó 4-3 en la semana 14.

Los Camoteros suman 6 partidos sin victoria y se ubican en la posición 14 con 16 unidades, abajito de los Pumas por un punto. Así que buscarán retomar la senda del triunfo en su casa y ante su gente.

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Con información de N+