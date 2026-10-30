Deportes

Isaac del Toro es Premio Nacional de Deportes por Segundo Año Consecutivo

Además, el portero Memo Ochoa será galardonado por su Trayectoria Destacada en el deporte mexicano

El pedalista Isaac del Toro tuvo una temporada brillante en la que subió al podio del Tour de Francia.El pedalista Isaac del Toro tuvo una temporada brillante en la que subió al podio del Tour de Francia. Foto: Reuters

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