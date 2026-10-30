Isaac del Toro es Premio Nacional de Deportes por Segundo Año Consecutivo

Luego de protagonizar la mejor temporada del ciclismo mexicano en la historia, Isaac del Toro será reconocido con el Premio Nacional de Deportes, mismo que recibirá por segundo año seguido de manos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El pedalista nacido en Baja California sumó 12 victorias y 23 podios en la reciente temporada. Su mejor resultado fue el tercer lugar en el Tour de Francia.

Además, en la misma ceremonia se reconocerá a Guillermo Ochoa con el premio a la Trayectoria destacada en el deporte mexicano. Esto luego de que participó en su sexta Copa del Mundo. Sólo él, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi alcanzaron ese privilegio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Isaac del Toro Habló con David Faitelson Tras su Quinto Lugar en el Mundial

Y en la categoría de Deporte No Profesional se galardonará a Erick Portillo (atletismo), Kenia Lechuga (remo) y Yareli Acevedo (ciclismo), por sus importantes logros a nivel internacional.

Kenia Lechuga se convirtió en la primera deportista mexicana en ganar medallas de oro, plata y bronce en los Campeonatos Mundiales de Remo. Fue en agosto pasado en Amsterdam, capital de Países Bajos, cuando triunfó en la final de LW1x al cronometrar 7:29.16 minutos en una final que dominó de principio a fin. Fue su primera presea dorada, tras la plata conseguida en el 2023 y el bronce de 2025.

Yareli Acevedo Mendoza es una ciclista nacida hace 25 años en la CDMX. En octubre del 2025 ganó la medalla de oro en la prueba por puntos del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de 2025 en Santiago, Chile. Y en febrero pasado obtuvo 3 medallas áureas en el Campeonato Panamericano de Pista de Élite.

Mientras que Erik Portillo ganó medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor de Turón, Polonia. El pasado 21 de marzo, el atleta chihuahuense logró 2.30 metros en salto de altura. Además, obtuvo el primer lugar en el Memorial Irena Szewinska que se llevó a cabo en Polonia y en el Ostrava Golden Spike de Chequia.

En la categoría de Deporte paralímpico serán reconocidos Rosa Maria Guerrero Cázares (doble medallista en lanzamiento de disco) y Eduardo Sánchez Reyes (medalla de plata en el Campeonato Mundial de Boccia Seúl 2026).

De igual modo la nadadora paralímpica Doramitzi González recibirá el premio a la trayectoria en deporte no profesional. Ella ganó 11 medallas en Juegos Paralímpicos a lo largo de su carrera: 5 de oro, 3 de plata y 3 bronces.

Con información de N+