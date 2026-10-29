México Golea 7-0 a Italia en el Mundial Sub-15 de Azerbaiyán 2026

Excelente jornada para la Selección Mexicana en el Mundial Sub-15 que se disputa en Bakú, Azerbaiyán. Este día los Tricolores sostuvieron dos encuentros, ante Marruecos e Italia, y en ambos salieron airosos. Pero no sólo eso, también dieron una demostración de poder ofensivo.

Muy temprano, México se vio las caras con el equipo de Marruecos, al que superaron 3-0 con tantos de Armando Soriano, Romualdo Aguirre y Jayden González. Además de golear, el combinado azteca dejó muestras de su solidez defensiva.

Horas después, el equipo Tricolor tuvo que enfrentarse con Italia para buscar otro triunfo en la Copa del Mundo Sub-15. Dirigidos por el técnico Marvin Cabrera, los jóvenes futbolistas ofrecieron un partido perfecto, sin errores y con la puntería afinada.

Los italianos fueron borrados del campo desde el inicio, ya que el conjunto mexicano fue una avalancha ofensiva y acabó goleando 7-0 gracias a los dobletes de Aaron Muñoz y Romualdo Aguirre, además de las anotaciones de Marcelo Villarreal, Samir Loyo y Xavier Soria.

Hay que resaltar que además de marcar 10 tantos en esta jornada, la Selección Mexicana mantuvo su portería en cero. Eso deja en claro que el trabajo del entrenador y los jóvenes futbolistas está rindiendo frutos.

México ya no aspira al título de la Copa del Mundo Azerbaiyán 2026 debido a que fue eliminado en octavos de final por Ghana. Sin embargo, sigue luchando por escalar puestos. Así que su siguiente compromiso será de vital importancia.

Hasta hoy los pupilos de Marvin Cabrera han sumado triunfos ante Dominica, Etiopía, Hungría, Malasia, Siria, Rusia, Marruecos e Italia. Sólo Ghana se interpuso en su camino, para quitarle el invicto.

La Selección Mexicana ahora protagonizará otro duro encuentro de reclasificación, para buscar el noveno sitio del torneo. El partido México vs Uruguay se llevará a cabo este jueves 29 de octubre a las 23:00 horas (tiempo del centro de México).

Hay que mencionar que el Mundial Sub-15 se lleva a cabo en Bakú, capital de Azerbaiyán, y reúne a representantes de 189 selecciones, para un total de 945 partidos.

El formato busca ampliar las oportunidades de participación de los jóvenes y facilitar su desarrollo mediante partidos más dinámicos.

La llamada Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA se juega en modalidad de Futbol 8, con canchas de 68 por 47 metros y encuentros divididos en dos periodos de 20 minutos. Estas dimensiones y la duración de los partidos son menores a las del futbol convencional.

Por tratarse de un “Mundial Relámpago”, hay selecciones que disputan hasta dos partidos por día. Como fue el caso de México este día: primero jugó ante Marruecos y luego ante Italia.

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Con información de N+