Deportes

México Golea 7-0 a Italia en el Mundial Sub-15 de Azerbaiyán 2026

Antes, en la jornada doble, el equipo tricolor también superó a su similar de Marruecos. Estos son los detalles

Xavier Soria (13), Marcelo Villarreal (14), Zamir Loyo (10) y Jayden González (7) han destacado en el Mundial Sub-15Xavier Soria (13), Marcelo Villarreal (14), Zamir Loyo (10) y Jayden González (7) han destacado en el Mundial Sub-15. Foto: FMF

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