Sociedad

Operadores de la CTM Bloquean Bulevar Independencia en Torreón, Coahuila

Chóferes de camiones y pipas se manifestaron a la altura de las instalaciones del SIMAS

Operadores de la CTM Bloquean Bulevar Independencia en Torreón, CoahuilaLas manifestantes mantuvieron un bloqueo parcial sobre el bulevar Independencia, en el carril de oriente a poniente. Foto: N+.

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