Operadores de la CTM Bloquean Bulevar Independencia en Torreón, Coahuila

Operadores de camiones de materiales y pipas de agua pertenecientes a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) se manifestaron frente a las instalaciones del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) en Torreón.

Como parte de la movilización, los manifestantes procedieron a realizar un bloqueo parcial de la circulación sobre el bulevar Independencia, específicamente en el tramo ubicado a la altura de las oficinas del organismo operador.

La afectación vial se concentró sobre el carril que conduce en sentido de oriente a poniente, donde las unidades permanecieron estacionadas como medida de presión.

En el sitio de la protesta, los propios choferes y sus representantes señalaron que su líder sindical no acudiría al lugar, indicando que únicamente les dio la instrucción de llevar a cabo el cierre de la vía.