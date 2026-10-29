Detienen a Hombre Armado en Colonia Altos de Santa Teresa en Acuña, Coahuila

Autoridades policiacas detuvieron a un hombre que circulaba con un arma de fuego larga en la colonia Altos de Santa Teresa, en el municipio de Acuña, Coahuila.

El reporte se recibió por la presencia de un sujeto armado en la calle San José de Ávila, por lo que el comandante Iván Olivo movilizó a sus unidades para atender la situación. Tras ubicar al hombre, los agentes realizaron la detención y aseguraron el arma de fuego.

El detenido fue identificado como Felipe 'N', de 26 años, con domicilio en la misma colonia donde ocurrieron los hechos. Posteriormente, tanto el hombre como el arma quedaron a disposición del Ministerio Público (MP), que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre no accionó el arma en ningún momento ni provocó lesiones a otras personas durante el incidente.