Seguridad

Detienen a Hombre Armado en Colonia Altos de Santa Teresa en Acuña, Coahuila

Se informó que el sujeto no accionó el arma ni lesionó a ninguna persona

Detienen a Hombre Armado en Colonia Altos de Santa Teresa en Acuña, CoahuilaCorporaciones de seguridad acudieron a la calle San José de Ávila tras el reporte de una persona armada. Foto: Archivo N+

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Autoridades Detenien a Hombre Armado en Ciudad Acuña | N+