Descartan Más Personas Desaparecidas tras Hallazgos en Arroyo El Pípila en Ensenada

Las autoridades estatales descartaron nuevas alertas por extravío en la zona, luego del hallazgo de 11 personas en el cauce del arroyo El Pípila en la delegación de Maneadero, de las cuales diez perdieron la vida y un menor fue localizado con vida tras las severas precipitaciones provocadas por el ciclón postropical 'Rachel'.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo, confirmó que hasta el momento no existen reportes activos sobre más personas desaparecidas a consecuencia del fenómeno meteorológico en ese sector.

A pesar de que las listas de localización han sido cubiertas, el funcionario precisó que una cuadrilla de elementos mantiene recorridos preventivos de inspección sobre el margen del arroyo y permanece atenta a cualquier eventualidad o posible hallazgo.

JMR