Seguridad

Descartan Más Personas Desaparecidas tras Hallazgos en Arroyo El Pípila en Ensenada

El secretario de Seguridad Ciudadana de BC, confirmó que no hay más reportes tras el hallazgo de diez personas fallecidas y un menor con vida

Descartan Más Personas Desaparecidas Tras Hallazgos en Arroyo El Pípila en EnsenadaDescartan Más Personas Desaparecidas Tras Hallazgos en Arroyo El Pípila en Ensenada | Foto: N+

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