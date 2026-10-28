Amplían Censo de Daños por Ciclón Rachel y Habilitan Refugio Temporal en Ensenada

Tras las afectaciones provocadas por el ciclón postropical 'Rachel', el Ayuntamiento de Ensenada amplió las brigadas de inspección y censo de viviendas dañadas mediante recorridos en las colonias Aeropuerto, Pórticos del Mar y Escritores.

Durante las brigadas, personal de Protección Civil Municipal documentó pérdidas materiales, ingreso de agua a los hogares y posibles fallas estructurales. La evaluación busca actualizar los expedientes técnicos de cada familia afectada para agilizar la gestión y entrega de apoyos orientados a su recuperación.

De manera paralela, ante el riesgo de anegaciones por el incremento de la marea en la comunidad de El Salitral, en la delegación de Maneadero, el gobierno municipal habilitó un refugio temporal ubicado en el Gimnasio de Usos Múltiples de Chapultepec.

Elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron perifoneos y visitas preventivas en la zona costera para alertar a los residentes sobre el peligro del oleaje e instarlos a evacuar hacia un espacio seguro. El albergue provisional permanecerá operando y brindando atención integral del 27 al 30 de octubre en distintos horarios.

Ante marea alta en El Salitral, abren refugio temporal en el Gimnasio de Chapultepec | Foto: Ayuntamiento de Ensenada

JMR