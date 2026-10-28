Sociedad

Amplían Censo de Daños por Ciclón Rachel y Habilitan Refugio Temporal en Ensenada

El Ayuntamiento extendió los censos de afectaciones en las colonias Aeropuerto, Pórticos del Mar y Escritores para gestionar apoyos a damnificads

Amplían Censo de Daños por Ciclón Rachel y Habilitan Refugio Temporal en EnsenadaAmplían Censo de Daños por Ciclón Rachel y Habilitan Refugio Temporal en Ensenada | Foto: N+

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