¿Se Cayó WhatsApp? Usuarios Reportan Falla en App de Mensajería Este Miércoles

¿Tienes fallas en WhatsApp? Usuarios reportaron una caída masiva este miércoles 28 de octubre de 2026.

De acuerdo con las métricas de plataformas de monitoreo como Downdetector, se registró un pico de reportes de fallas no habitual.

A las 17:06 horas comenzaron a registrarse los primeros casos y treinta minutos después los reportes se dispararon a más de 100.

La principal falla ocurrió en mensajería con un 47% de usuarios, en segundo lugar fue la App con 38%, y un 10% en su sitio web.

La interrupción general más reciente ocurrió apenas el pasado lunes 26 de octubre, pero el servicio se normalizó tras casi una hora de intermitencias.

Si la falla persiste la empresa de mensajería instantánea da los siguientes pasos a seguir:

Revisar la conexión a internet

Cambia de Wi-Fi a datos móviles o viceversa para ver si el problema es tu red.

Abre otra página web o aplicación para comprobar si tienes acceso a internet.

Activa y desactiva el modo avión entre 20 o 30 segundos.

Reinicia tu teléfono y la app

Cierra WhatsApp por completo y vuelve a abrirlo.

Apaga tu dispositivo y enciéndelo de nuevo para restablecer los procesos del sistema.

Borra el caché en dispositivos Android

Entra a los Ajustes del teléfono, después en Aplicaciones y busca WhatsApp.

Selecciona Almacenamiento y toca en Vaciar memoria caché para eliminar archivos temporales dañados.

Verifica los permisos de la aplicación

Presiona el icono de WhatsApp y entra a Información de la aplicación (o el ícono de la "i").

Revisa los Permisos y asegúrate de tener habilitadas las notificaciones y el registro de llamadas.

Actualiza o reinstala WhatsApp

Dirígete a Google Play Store o Apple App Store para verificar si hay una versión más reciente de la aplicación.

Si lo anterior no da resultados, desinstala la aplicación y vuelve a instalarla, sin olvidar hacer una copia de seguridad.

HVI