Sociedad

¿Se Cayó WhatsApp? Usuarios Reportan Falla en App de Mensajería Este Miércoles

Se registró un pico de reportes de fallas no habitual, de acuerdo con las métricas de plataformas de monitoreo como Downdetector

ReutersReuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Se Cayó WhatsApp o Qué Pasó? Usuarios Reportan Caída Hoy 28 de Octubre 2026 | N+