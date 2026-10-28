Sociedad

Vecinos de El Cipres Sufren de Inundaciones Durante Dos Semanas en Ensenada, BC

Ante la falta de solución, las familias han tenido que colocar sacos de arena y levantar muros de bloque en las entradas para contener el agua

Sacos de arena colocados de forma improvisada en la entrada de una vivienda para frenar el aguaSacos de arena colocados de forma improvisada en la entrada de una vivienda para frenar el agua | Foto: N+

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