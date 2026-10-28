Vecinos de El Cipres Sufren de Inundaciones Durante Dos Semanas en Ensenada, BC
Ante la falta de solución, las familias han tenido que colocar sacos de arena y levantar muros de bloque en las entradas para contener el agua
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Ante la falta de solución, las familias han tenido que colocar sacos de arena y levantar muros de bloque en las entradas para contener el agua
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Vecinos de la colonia Praderas de El Ciprés han sufrido dos inundaciones graves dentro de sus viviendas en un lapso de apenas dos semanas, derivado de las intensas precipitaciones recientes.
Ante la ausencia de una respuesta o solución definitiva por parte de las autoridades municipales, las familias afectadas han tenido que tomar medidas por cuenta propia para resguardar sus pertenencias e infraestructura.
Para evitar que el agua continúe ingresando a los domicilios, los residentes colocaron barreras improvisadas con sacos de arena y levantaron bardas de bloques de concreto frente a los accesos principales de sus casas.
Los residentes hicieron un llamado urgente a las dependencias de obras públicas para que realicen las inspecciones correspondientes y ejecuten los trabajos de canalización.
JMR